Venerdì 17 (!) settembre: dopo i temporali della notte vediamo che tempo farà a Bergamo con il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Simone Budelli.

ANALISI GENERALE

Tempo in miglioramento nella giornata di venerdì grazie a una temporanea rimonta dell’alta pressione da ovest. Sabato condizioni di variabilità atmosferica per l’avvicinamento di una nuova perturbazione dalla Francia che attraverserà il nord Italia nel corso della giornata di domenica.

Venerdì 17 settembre 2021

Tempo Previsto: In mattinata nubi basse o banchi di nebbia in pianura e sui settori orientali ma in rapido dissolvimento, poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio e in serata cielo generalmente poco nuvoloso; locali annuvolamenti sui rilievi con brevi ed isolati rovesci pomeridiani sulle Prealpi.

Temperature: Minime in calo (15/18°C), massime in lieve aumento (26/28°C).

Sabato 18 settembre 2021

Tempo Previsto: In mattinata cielo nuvoloso tra pianura e Prealpi con qualche piovasco più probabile sulla fascia prealpina, poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio e in serata alternanza di annuvolamenti e schiarite su tutti i settori; rovesci sparsi su Prealpi e area appenninica, altrove fenomeni possibili ma più isolati e di breve durata.

Temperature: Minime in lieve aumento (16/19°C), massime in calo (24/26°C).

Domenica 19 settembre 2021

Tempo Previsto: Cielo molto nuvoloso in mattinata con piogge e rovesci diffusi sui settori occidentali in spostamento verso est. Dal pomeriggio graduale esaurimento dei fenomeni a partire da ovest con qualche schiarita sui settori occidentali, molto nuvoloso sui settori orientali con rovesci sparsi. In serata miglioramento del tempo su tutti i settori.

Temperature: Minime in calo (14/17°C), massime in calo (20/23°C).