Il Consiglio dei Ministri si è riunito giovedì 16 settembre 2021 ha presentato il nuovo decreto legge con le misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato che rende obbligatorio il Green Pass per tutti i lavoratori. Al termine del consiglio dei ministri si è svolta la conferenza stampa del … Leggi tutto L’articolo Il decreto che rende obbligatorio…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it