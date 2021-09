Iniziata oggi la vendita dei biglietti per il match Napoli-Cagliari del prossimo 26 settembre: tutte le info utili

Da oggi sono partite le vendite dei biglietti per la sfida tra Napoli e Cagliari in programma il prossimo 26 settembre al Diego Armando Maradona. Ecco tutte le info utili per i tifosi:

«Di seguito i prezzi dei vari ticket:

Tribuna Posillipo € 90,00

Tribuna Nisida € 70,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 50,00

Curve € 25,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family. Ogni tifoso potrà acquistare al massimo 4 tagliandi.

La capienza all’interno dell’impianto sarà ridotta nel rispetto della normativa vigente».

L’articolo Napoli Cagliari, partita la vendita dei biglietti per la gara del “Maradona” proviene da Cagliari News 24.