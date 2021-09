Fuochi d'artificio in arrivo nel fine settimana in Serie C. Nel Girone A il match of the week è senza dubbio Padova-Triestina, che mette di fronte le due grandi favorite per la vittoria finale e, dunque, per la promozione in Serie B. Molto diverse, però, le partenze di Pavanel e Bucchi. Nove punti per il primo, due per il secondo in altrettante uscite casalinghe e con una partita da recuperare contro la Juventus Under 23. Se dovesse prevalere il Biancoscudo si scaverebbe già un solco fra le due contendenti, mentre al contrario si rimescolerebbero tutte le carte, anche perché nel frattempo la Pro Vercelli fa sul serio e non scherza neppure il Sudtirol. La chiave della partissima: la classe di Ronaldo, il dinamismo di Angiulli, la risposta psicologica di Guido Gomez alle prevedibili "attenzioni" che gli dedicheranno i tifosi del Padova, la forza di un Trotta che deve ritrovare la condizione,Nel Girone B il Siena va a Imola, ma tutti attendono al varco il Modena, ancora a secco di vittorie e di scena a Fermo. Non è sempre detto che mettendo insieme tanti buoni giocatori si riesca a trovare la quadratura e sinora è mancato lo Scarsella visto all'opera lo scorso anno a Salò, oltre ai gol di Ogunseye. Ma c'è anche il Pescara che corre e che fa sul serio. Sulla carta la trasferta sul campo dell'Aquila Montevarchi non è impossibile, ma ci vorrà l'attteggiamento giusto per evitare trappole disseminate lungo il percorso.Nel Girone C la variabile Simeri piomba su Catania – Bari, una delle partitissime della settimana. Due partite e due gol da subentrante, i campionati si vincono anche così. Ma anche Palermo – Catanzaro è da vetrina e metterà alla prova definita da primo posto i giallorossi, che forse avrebbero avuto bisogno di un altro piccolo ritocco per poter essere certi di essere da primato. Mercato comunque scoppiettante e ambizioni intatto. Se poi si espugnerà il Barbera…. Source