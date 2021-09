Un’altra mattinata difficile per gli automobilisti in transito sulla strada statale 16. Intorno alle 9, infatti, un tamponamento tra due vetture avvenuto all’altezza dell’uscita Poggiofranco, in direzione sud, ha creato forti disagi al traffico veicolare con rallentamenti e lunghe code.

Sul posto, oltre alla Polizia Stradale, anche i sanitari del 118. Due i feriti trasportati in ospedale. Le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.

