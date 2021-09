Agritravel: in Fiera la kermesse dedicata al turismo rurale, lento e sostenibile

Bergamo. Si è aperta venerdì 17 settembre la 7ª edizione di Agritravel & Slow Travel Expo – Fiera dei Territori, tre giorni dedicati al turismo lento e sostenibile in programma fino a domenica 19 settembre alla Fiera di Bergamo. Un importante punto di riferimento per gli operatori del settore e per un pubblico – locale, nazionale e internazionale – sempre più in cerca di un modo di viaggiare all’insegna della qualità della vita, della sostenibilità e dell’ambiente.

Protagoniste della manifestazione le bellezze dei territori: sono più di 100 gli espositori presenti in Fiera – operatori del settore turistico, associazioni, enti di promozione del territorio provenienti anche da fuori regione (Veneto, Emilia – Romagna, Marche, Toscana, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia), oltre a rappresentanze di paesi esteri (Marocco, Giappone, Turchia, Portogallo) – distribuiti su 6.500 mq dedicati ad enogastronomia, cicloturismo e mobilità sostenibile, cammini, vie d’acqua, folklore. Con un’attenzione particolare, quest’anno, rivolta alla montagna.

Si tratta del secondo appuntamento in due settimane alla Fiera di Bergamo, che conferma così il pieno ritorno all’attività fieristica dopo l’emergenza Covid-19.

Numerose le autorità che hanno partecipato al taglio del nastro. Nutrita la presenza di Regione Lombardia con tre assessori regionali accanto, tra gli altri, al Vicesindaco di Bergamo Sergio Gandi e al Consigliere provinciale con delega al Turismo Claudio Bolandrini, “un segno di vicinanza e di affetto a tutto il territorio bergamasco che ci onora”, ha commentato dal palco Fabio Sannino, Presidente di Ente Fiera Promoberg, che ha fatto gli onori di casa insieme a Stefania Pendezza, Project Manager di Agritravel & Slow Travel Expo – Fiera dei Territori 2021”.

“Una presenza – ha dichiarato Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia – che sottolinea il sostegno di Regione Lombardia alla ripartenza, che con tanta responsabilità e tanto entusiasmo stanno dimostrando per primi i lombardi e le aziende lombarde. Crediamo nelle fiere e negli eventi come occasione di valorizzazione delle peculiarità territoriali, di tutto l’indotto del turismo e come spinta di propulsione di senso di comunità”.

“Un tempo non era troppo considerato – ha aggiunto Fabio Rolfi, Assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia – ma il turismo slow è una proposta trasversale che ha tanto da dire ai turisti di tutto il mondo. Pensiamo al turismo enogastronomico: in tutta Italia ha segnato un più 10 per cento rispetto all’anno scorso nonostante il Covid-19. Cresce come motivazione di viaggio e sarà un driver di sviluppo importante, ma tra le destinazioni dove trovare questo tipo di offerta la Lombardia non è nelle prime posizioni. E poi ci sono i parchi, i laghi. Dobbiamo organizzarci meglio nella promozione: quello offerto da questa fiera è un esempio di come raccontare i punti di forza del territorio ai visitatori”.

Particolarmente emozionata Lara Magoni, assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, “perché qui mi sento a casa – ha spiegato -, nella triplice veste di assessore, sportiva e bergamasca, e sono orgogliosa che Bergamo ci sia su un tema come quello della promozione turistica e dei territori. Le sfide che abbiamo davanti sono importanti, soprattutto in vista di Bergamo-Brescia capitali della cultura 2023 e delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. In questo contesto, le montagne della Lombardia sono le grandi protagoniste della rinascita del turismo. Dopo mesi di chiusure, dobbiamo tornare a valorizzare una destinazione che rappresenta il 40 per cento del territorio regionale, anche in vista delle Olimpiadi 2026. Abbiamo un aeroporto importantissimo, che dobbiamo valorizzare non solo come scalo ma anche come destinazione”.

Proprio lo scalo bergamasco è stato protagonista di uno spazio dedicato alla mobilità sostenibile: tra i principali eventi della giornata, infatti, la consegna a SACBO, la società che gestisce l’aeroporto ‘Il Caravaggio’ di Bergamo, del certificato di ‘Impresa amica della bicicletta’ (‘Cycle Friendly Employer’), rilasciato da ECF, la Federazione Europea dei Ciclisti. SACBO è la prima azienda italiana a ricevere questo riconoscimento, primo passo di un percorso che porterà all’ottenimento da parte de ‘Il Caravaggio’ del titolo di primo aeroporto ‘Bike Friendly’ d’Italia e d’Europa. Durante la cerimonia di consegna Francesco Baroncini ECF (European Cyclist Federation) ha ufficialmente invitato SACBO a partecipare, l’anno prossimo, ad una conferenza mondiale sul tema che si svolgerà a Lubiana, per presentare tutte le iniziative portate avanti da ‘Il Caravaggio’ per promuovere l’uso della bicicletta e la multimodalità, che porta a rendere sempre più interconnesse differenti modalità di viaggio (aereo, treno, auto e appunto bicicletta).

Durante la giornata di apertura di Agritravel & Slow Travel Expo – Fiera dei Territori 2021 non è mancato un cenno ad una novità dell’ultim’ora, quella che vede anche i lavoratori del comparto turistico coinvolti nell’estensione dell’obbligo di presentare Green pass sul luogo di lavoro. “Per noi è un’ottima notizia – ha commentato Maria Elena Rossi, Direttore Marketing e Promozione di ENIT Agenzia Nazionale del Turismo -, perché da tutte le ricerche sta emergendo come i turisti potenziali cercano soprattutto sicurezza. È un messaggio importante che daremo a tutto il mondo attraverso la rete di ENIT nel mondo. È importante che ripartano i territori, perché è dai territori che riparte il lavoro e la lunga marcia verso il ritorno ai flussi turistici pre-pandemia. Abbiamo già avuto degli ottimi segnali quest’estate, soprattutto sul turismo lento, sostenibile e della montagna, già in crescita prima dell’emergenza sanitaria, e che adesso rappresenta una quota crescente di interesse per tanti turisti sia italiani che internazionali”.

Oltre alle numerose esposizioni dedicate a cammini, trekking, cicloturismo, itinerari nella natura, vie d’acqua, percorsi spirituali e folklore arricchiti da esperienze di show-cooking, degustazioni, presentazioni e vendita di prodotti tipici, grande successo di pubblico per il “Villaggio della Montagna”, la novità 2021 di Agritravel & Slow Travel Expo – Fiera dei Territori: visitatori di tutte le età, tra cui molti bambini, hanno potuto provare l’emozione di cimentarsi, con l’assistenza di personale qualificato, in attività outdoor più o meno note grazie agli impianti sportivi allestiti in un’area sterna di 8000 mq in cui hanno trovato spazio una pista da sci di fondo in materiale Neveplast, un poligono di biathlon, una pista da sci per bambini, un circuito Pumptrack per tutti gli sport che prevedono ruote e rotelle, un circuito offroad in terra battuta per Mountain Bike ed E-bike, un percorso di nordic walking e un roller park.

La grande attenzione prestata al turismo in quota è testimoniata dal ricco programma di eventi Vivere la Montagna – Enjoy the Mountains che fin dalle prime ore di apertura della manifestazione hanno popolato uno dei tre palchi allestiti nell’area interna della Fiera. Tra gli ospiti molti atleti, tra cui quelli appartenenti al Centro Sportivo Esercito, un’eccellenza dello sport italiano nelle discipline invernali.

Tra questi la bergamasca Michela Moioli, campionessa del mondo di Snowboard Cross:“Per Bergamo, città alle pendici delle Orobie, è una bella occasione per mostrarsi e per riunire gli sport invernali ma non solo. Milano-Cortina sarà una grande occasione per l’Italia, per gli atleti e per tutto il mondo degli sport invernali”.

Presente anche Robert Antonioli, atleta valtellinese plurimedagliato di scialpinismo, che verrà inserito tra gli sport olimpici per la prima volta a Milano-Cortina 2026: “E’ una bellissima notizia – ha commentato – per il nostro mondo e anche per i giovani che seguono questo sport. Io sono più che fiducioso, ce la metteremo tutta per arrivare ai massimi livelli e tenere alto il nome dell’Italia in questa disciplina, come abbiamo fatto negli ultimi anni, e sicuramente sarà una bella opportunità per far conoscere i nostri territori a tutto il mondo”.

Agritravel & Slow Travel Expo – Fiera dei Territori 2021 è organizzata da Ente Fiera Promoberg – supportata dai partner Banco BPM Credito Bergamasco e Intesa Sanpaolo – con il contributo di Regione Lombardia e il supporto di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo e Camera di Commercio di Bergamo.

La manifestazione continua sabato 18 settembre dalle 15 alle 22, domenica 19 settembre dalle 10 alle 19.

L’ingresso è gratuito ed è fortemente consigliata la prenotazione. È possibile prenotare sia online sul sito www.bergamofiera.it che telefonicamente al Numero Verde 800 599 444 (tutti i giorni, dalle 8.30 alle 18). Al termine della prenotazione online, l’utente riceverà una mail di conferma con cui accedere direttamente ai tornelli d’ingresso.

Per accedere alla Fiera è necessario essere in possesso di Green pass (sono esenti dall’obbligo di presentazione del Green pass i bambini sotto i 12 anni).

È possibile sottoporsi a tampone anti Covid-19 direttamente in Fiera, in una struttura dedicata, allestita in prossimità dell’Ingresso principale. Il servizio, a pagamento (costo 15 euro), è curato da Humanitas Gavazzeni e Cooperativa OSA Operatori Sanitari Associati. In caso di esito negativo (valido 48 ore), sarà possibile accedere ai locali della Fiera.

Oltre a quello del Polo Fieristico di Via Lunga è a disposizione il parcheggio P3 dell’aeroporto di Orio al Serio, collegato con una navetta gratuita alla Fiera. Un servizio in collaborazione con SACBO.

Dal 27 al 29 settembre la manifestazione si sposterà in rete con una seconda tappa online riservata agli operatori del settore turistico: associazioni, tour operator e tour organizer principalmente provenienti dall’Italia, ma anche da altri paesi europei ed extraeuropei.