Allenamento Lazio: con il Cagliari riecco Milinkovic, dubbi in difesa

Allenamento Lazio: a Formello è andata in scena la rifinitura in vista della sfida di domani contro il Cagliari

Nel pomeriggio di oggi, in quel di Formello è andata in scena la rifinitura in vista della sfida di domani contro il Cagliari. La notizia è il ritorno dal 1′ di Milinkovic, che tornerà dal 1′. Dunque il serbo formerà con Luis Alberto una mediana di qualità, con Leiva a completare il trio.

In avanti dovrebbe tornerà il tridente titolare delle prime tre giornate di campionato, con Pedro e Felipe Anderson ai lati di Immobile.I veri dubbi però sono in difesa. Lazzari è leggermente favorito su Marusic, Patric potrebbe spuntarla e prendersi la maglia di Luiz Felipe vista la prossima settimana densa di impegni. Acerbi e Hysaj viaggiano verso la conferma, anche se Radu cerca ancora l’esordio in questa stagione. In porta ritornerà Reina.

