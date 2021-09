Romano di Lombardia. Si chiama ComiCost, Comitato per le Libertà Costituzionali. Dando uno sguardo al sito internet, si scopre che ha sede in via Duca d’Aosta, nella cittadina bergamasca di Romano di Lombardia. Qui si trova anche lo studio dell’avvocato Nino Moriggia, del Foro di Brescia, presidente del comitato stesso. In Rete c’è anche un video, datato 16 giugno 2020, dove l’avvocato Marco Picenni (candidato sindaco del centrodestra a Cologno al Serio con Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia) presenta le attività del comitato in veste di “segretario”.

Nato nell’aprile 2020 in piena pandemia Covid-19, il ComiCost si sostiene con tesseramenti e donazioni. Su Facebook vanta oltre 50 mila ‘Mi piace’, non pochi. Ma la sua attività è balzata agli onori della cronaca dopo l’ideazione del cosiddetto “free-pass”, una specie di “documento sostitutivo – lo definisce il comitato stesso – della certificazione verde”, ovvero il Green Pass.

Impossibile sapere quante persone lo abbiano scaricato, non solo in provincia di Bergamo. C’è il caso di una bidella che lavora per una scuola superiore di Torino che – come riportato il 6 settembre da Repubblica –, avrebbe preteso di entrare nell’istituto senza mostrare il Green Pass, esibendo soltanto la dichiarazione scaricata da internet e ottenendo il rifiuto della dirigente scolastica.

Un altro episodio è stato riportato il 9 settembre da ‘Il Giorno’ e riguarda la provincia di Brescia. Precisamente il Comune di Breno, dove un professore ha sporto denuncia al comando dei carabinieri. “Mi sono presentato con il documento sostitutivo, valido a ogni effetto di legge, perché redatto da giuristi e avvocati del ComiCost”, ha dichiarato al quotidiano. Alla fine, a scuola non è stato fatto entrare e si è rivolto ai militari per denunciare l’istituto, ritenendo che siano stati lesi i suoi “diritti fondamentali, umani, professionali e civili”. “Oggi sono disoccupato – ha ammesso -. Già sospeso per un mese e 10 giorni alla fine dello scorso anno scolastico dopo 4 sanzioni da due istituti, molto legate a ciò che comunicavo a colleghi e presidi via mail per avvertirli sulla pericolosità di quelle che ritengo essere sperimentazioni allarmanti”.

Anche a Bergamo c’è chi mostra perplessità sulla natura di questa autocertificazione, tant’è che più di una richiesta di chiarimento sarebbe arrivata all’Ats e pure all’Ordine degli Avvocati. Contattato da Bergamonews, l’Ordine ha definito il documento “carta straccia”, riservandosi di valutare gli estremi per un’eventuale segnalazione al Consiglio Distrettuale di Disciplina.

Ma il sito del ComiCost riporta anche dei consigli per ‘aggirare’ i controlli del Green Pass. Il primo della lista? “Ovunque debba andare chiedo prima telefonicamente – si legge testualmente -. Ristorante, piscina, teatro etc. Chiedete il green pass? Si? Bene avete perso un cliente, andrò dove non lo chiedono”.

L’avvocato e candidato sindaco Picenni, contattato telefonicamente, ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione in merito: né sul “free pass”, né sul suo attuale rapporto con il Comitato. Nel video in cui lo presentava (guarda qui), tra le altre cose, si parlava di “compressione dei diritti inviolabili dell’uomo sulla base di una presunta pandemia”.