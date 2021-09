Cagliari, due giocatori sono ai margini anche con Mazzarri. Il cambio di guida tecnica non dovrebbe cambiare le cose

Da Leonardo Semplici a Walter Mazzarri: difficilmente le cose al Cagliari cambieranno per Gaston Pereiro e Diego Farias.

I due, spiega La Nuova Sardegna, sono considerati al massimo come jolly per cambiare le partite in corso d’opera.

L’articolo Cagliari, due giocatori sono ai margini anche con Mazzarri proviene da Cagliari News 24.