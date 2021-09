Cagliari, la Lazio ha un punto debole: Mazzarri sa dove colpire. I biancocelesti vittima di un trend negativo

La Lazio di Sarri, oltre alle difficoltà palesate dal punto di vista tattico, nelle prime quattro uscite stagionali ha dovuto far fronte ad un altro, e al momento costante, fastidioso difetto. I biancocelesti sono passati infatti sempre in svantaggio, riuscendo a rimontare solo in due occasioni (Empoli e Spezia).

Una situazione che, come riporta il Corriere dello Sport, genera ansia e amplifica le difficoltà della truppa guidata dal tecnico ex Juventus a sviluppare il suo calcio. Col Cagliari la prima occasione per invertire la tendenza di una stagione che sembra essersi maledettamente complicata.

