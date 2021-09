Cgia, a rischio usura oltre 176 mila imprese. Torino una tra le realtà maggiormente in difficoltà

C’è anche Torino tra le città del Nord Italia maggiormente in difficoltà per quanto riguarda il numero più elevato di imprese segnalate come insolventi. Lo riferisce la Cgia di Mestre. A livello nazionale, spiega la Cgia, sono poco meno di 176.400 le imprese italiane che si trovano in sofferenza; tra queste una su tre è ubicata al … Leggi tutto L’articolo Cgia, a rischio usura oltre…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it