Con la vittoria di mercoledì della Nissa per 2-1 sul campo dell’Enna, i biancoscudati hanno conquistato il passaggio del turno in Coppa Italia, concludendo il primo turno con Nissa, Akragas, Oratorio San Ciro e Giorgio, Pro Favara, Parmonval, Castellammare, Sciacca e Mazara che si incontreranno nel turno successivo.

Le fantastiche 8 del girone occidentale che vanno avanti sono così tre agrigentine (Akragas, Pro Favara e Sciacca), due trapanesi (Castellammare e Mazara) due palermitane (Oratorio e Parmonval) e una nissena, la Nissa.

Intanto neanche il tempo di archiviare la Coppa, che è già tempo di campionato con la seconda giornata.

È già saltata la prima panchina ed è quella di Corrado Mutolo della Don Carlo Misilmeri e sullo sfondo c’è sempre l’enigma Marsala se risolverà le proprie problematica ed andrà avanti nel torneo e se ci sarà l’ennesimo fallimento.

In questa seconda giornata sono due i big match, quattro delle più accreditate favorite per la vittoria del campionato si affrontano tra di loro e tutte e 4 provengono da delle vittorie: Mazara-Canicattì e Nissa-Akragas.

Due partite che diranno già molto sulle reali forze di questo torneo e su chi può ambire alla vittoria finale. Ci sono poi due interessantissimi confronti in Pro Favara-Castellammare e Monreale-Don Carlo Misilmeri.

L’Enna vuole confermarsi sul campo dello Sciacca, mentre vogliono sbloccarsi ed ottenere la prima vittoria Casteltermini-Cus Palermo e Oratorio-Parmonval, beffata al 95’ alla prima giornata contro la Nissa.

È una enigma Dolce Onorio Marsala-Mazarese, se i lilibetani scenderanno in campo e con quale formazione.

Rino Pitanza

