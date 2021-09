Si avvicina il debutto in campionato (26 settembre) del nuovo Chievo Verona targato Fc Clivense ). Intanto la società ha scelto dove giocare le proprie gare, che si disputeranno al campo, impianto sportivo situato nella zona dello Stadio Bentegodi, in via Sogare.Per quanto riguarda invece la divisa sarà costituita da maglia bianca con bordi manica e colletto blu, pantaloncini blu e calzettoni bianchi. La seconda divisa avrà la maglia blu con i bordini gialli, pantaloni gialli e calzettoni blu. La terza divisa invece sarà amaranto con i bordini neri, pantaloni neri e calzettoni amaranto.