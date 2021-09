Nuova partnership per la Lazio. Arriva l’accordo con Planetpay365: ecco il comunicato della società biancoceleste

Nuova importante partnership per la Lazio. Infatti è stato ufficializzato, attraverso un comunicato dello stesso club, l’accordo con Planetpay365.

«PlanetPay365, la piattaforma multiservizi di proprietà del gruppo SKS365 e S.S. Lazio ufficializzano la partnership che li vedrà insieme per tutta la stagione 2021/2022 con un progetto trasversale che coinvolgerà la squadra maschile e avrà un’attenzione particolare sulla Lazio Women», questo il comunicato apparso sul sito della società.

«Siamo molto orgogliosi di aver strutturato una partnership strategica volta allo sviluppo del brand PlanetPay365 con una delle squadre di calcio più antiche d’Italia e d’Europa con cui condividiamo valori quali lealtà, fairplay e sportività. Quest’accordo con la prima squadra della Capitale è di grande significato per noi, in quanto ci permette di aumentare il valore di un brand giovane come il nostro, rinsaldare il nostro legame con la città di Roma ed allo stesso tempo sostenere l’intero movimento del calcio femminile nazionale», – ha dichiarato Troy Cox, Chief Commercial Officer di SKS365

L’articolo Lazio, arriva una nuova partnership: ecco Planetpay365 proviene da Lazio News 24.