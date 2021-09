Andrea Lazzari, ex centrocampista del Cagliari, ha parlato dell’attuale situazione in casa rossoblu: le dichiarazioni

Ai microfoni di Laziopress, l’ex centrocampista del Cagliari Andrea Lazzari ha parlato della situazione del club e della gara contro la Lazio:

ESONERO SEMPLICI – «Purtroppo quando i risultati non vengono il primo a rimetterci è l’allenatore, io ricordo che il primo anno di Cagliari addirittura ne perdemmo 5 di partite, tutte di fila, ma l’allenatore non fu esonerato e alla fine quasi arrivammo in Europa League. Quindi forse si poteva aspettare ad esonerare Semplici. Ma la società del Cagliari sicuramente avrà fatto le sue valutazioni».

MAZZARRI – «Mazzarri è un profilo di ottima qualità che potrà far sicuramente bene a Cagliari».

PARTITA – «Quella di domani sarà una bella gara dal risultato incerto».

RICORDI – «Lazio Cagliari finito 1-4 sicuramente me lo ricordo molto bene perché facemmo una grandissima prestazione. Quella vittoria significò molto per noi perché ci diede la spinta giusta per andare da tutte le parti a giocarcela a viso aperto».

L’articolo Lazzari: «Esonero di Semplici frettoloso, ma Mazzarri farà bene. La Lazio…» proviene da Cagliari News 24.