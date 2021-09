Patric: «Vogliamo riscattarci. Cagliari squadra di valore»

Patric ha analizzato il match tra Lazio e Cagliari, queste le sue parole, apparse nel match program delle società biancoceleste

Patric ha analizzato il match tra Lazio e Cagliari, queste le sue parole, riportate nel match program delle società biancoceleste.

MOMENTO IMPORTANTE – «Dopo un buon inizio, sono arrivate due prestazioni che non ci saremmo aspettati. Siamo consapevoli di non aver fatto bene e vogliamo subito riscattarci. Le due sconfitte non devono farci perdere consapevolezza. Siamo alle prese con una nuova idea di calcio e ci servirà del tempo per apprendere i nuovi dettami».

MURA AMICHE – «Giocare all’Olimpico è sempre una gioia, perché siamo davanti alla nostra gente. Vedere lo stadio pieno che festeggia i gol è bellissimo. Dobbiamo trarre da tutto questa una grande forza e incutere timore ai nostri avversari».

AVVERSARIO – «Il Cagliari è una squadra che può far valere e con calciatori di valore. Dobbiamo essere pronti a una gara che avrà delle difficoltà, come d’altronde tutte le altre».

