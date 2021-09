Ritornano in campo le due agrigentine di Promozione Girone A, il Kamarat di Nino Bellomo sul temibile campo dell’Alcamo, ed il Raffadali in casa con il Castelbuono. Due gare, altrettanto impegnative e contro avversario in cerca di riscatto, specie dopo le sconfitte rimediate. La compagine bianconera, infatti ha perso sul campo di Gangi (3-1), mentre il Castelbuono tra le mura amiche con il Lascari (0-1).

Buone chances per la compagine di Angelo Mercante, mentre la trasferta di Alcamo per il Kamarat si presenta più incerta.

Queste le terne arbitrali di queste due squadre agrigentine:

ALBA ALCAMO – KAMARAT

Arbitro: Giovanni Marco Arena di Palermo

Assist: Vincenzo D’Alberti di Marsala e Gianmarco Valenti di Palermo

RAFFADALI – SUPERGIOVANE CASTELBUONO

Arbitro: Francesco Allotta di Trapani

Assist: Filippo Luca Scannella di Caltanissetta e Francesco Conti di Enna

L’articolo Promozione A, Kamarat e Raffadali per il mantenimento della vetta sembra essere il primo su AgrigentoSport.com.