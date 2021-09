Serie B Femminile. 2ª giornata, dal derby Cittadella-Chievo alla sfida Sassari Torres-Brescia. Rinviate tre partite

Dopo una partenza all’insegna dello spettacolo – venti le reti realizzate nel turno che ha aperto il campionato – le protagoniste della Serie B Femminile sono pronte a tornare in campo per la 2ª giornata. Domenica si disputeranno solo 4 partite, mentre Cesena-Como Women, Pro Sesto-Pink Bari e Roma Calcio Femminile-Tavagnacco, alla luce dell’assenza di tante calciatrici convocate nelle rispettive nazionali, si disputeranno ad ottobre (clicca qui per le date dei recuperi).

Alla luce dei tre rinvii, domenica alle 15 i riflettori saranno puntati sul derby veneto Cittadella Women-Chievo Verona e sull’affascinante sfida tra Sassari Torres e Brescia, società che nel recente passato hanno scritto a suon di titoli la storia del calcio femminile italiano. Alla stessa ora si disputeranno Ravenna-San Marino Academy e Palermo-Cortefranca, due match che potrebbero già fornire indicazioni importanti in ottica promozione e salvezza.

Il programma della 2ª giornata

Domenica 19 settembre – ore 15

Cittadella Women-Chievo Verona

Impianto Sportivo Maerne – Martellago (VE)

Palermo-Cortefranca

Campo Sportivo P. Carini – Carini (PA)

Ravenna-San Marino Academy

Stadio M. Soprani

Sassari Torres-Brescia Calcio Femminile

Campo Comunale B. Canu – Sennori (SS)