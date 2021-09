Inizia domenica 19 settembre, ore 15, l’edizione 2021-2022 della Serie D che prevede, nel GIRONE I 20 partecipanti (anziché 18), ovvero 5 squadre campane, 5 calabresi e 10 siciliane.

Parte forte la I^ giornata che prevede, tra gli altri, tre scontri tra formazioni siciliane, ovvero S. Agata-Trapani, Licata-Messina e Paternò-Sancataldese.

Di quest’ultima sfida tra i rossazzurri etnei e i verdeamaranto ospiti ne parliamo con l’emergente mister Alfio Torrisi, allenatore del Paternò, alla sua prima esperienza nella massima serie dilettantistica, dopo aver fatto molto bene nelle sue quattro precedenti stagioni alla guida dell’Aci S. Antonio e non solo.

“Essere stato chiamato a guidare il Paternò, una delle società più gloriose e blasonate del panorama calcistico – afferma con un pizzico di orgoglio Alfio Torrisi – mi lusinga e al tempo stesso mi carica di responsabilità e di stimoli in una “piazza” molto importante con una delle tifoserie più calde e vicine alla squadra, che rappresentano un valore aggiunto”.

-Che squadra è stata allestita a Paternò?

“Molto giovane, totalmente ristrutturata, con 18 elementi nuovi in organico, composto da un mix di giovani talenti ed elementi esperti con i quali cercheremo di ben figurare e soprattutto di conquistare al più presto i punti necessari per mantenere la categoria, in un campionato che si presenta complicato, lungo, per via delle 20 squadre, molto difficile e pieno di insidie”.

-Domenica contro la Sancataldese che partita sarà?

“Complicata e molto impegnativa, contro una squadra bene allenata da Alessandro Settineri, che ha un suo pensiero tattico e che vola sulle ali dell’entusiasmo.

Da parte nostra, ovviamente, daremo il massimo”.

Questi pronostici di Alfio Torrisi:

” Cavese-Rotonda 1; Acireale-Cittanova 1X; S. Agata-Trapani X; Gelbison-Castrovillari 1; Lamezia-Troina (che ha ottenuto la diminuzione da 10 a 6 punti di penalizzazione) 1, Licata-Messina 1; Portici-Giarre 1X2; Real Aversa- S.M. Cilento X; S. Luca-Biancavilla X”.



