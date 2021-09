Per la prima serata in tv, sabato 18 settembre su RaiUno alle 20.35 andrà in onda “Soliti Ignoti – Il ritorno”, condotto da Amadeus. Dal Teatro delle Vittorie 8 ”Ignoti” con le relative ”identità nascoste”: ogni sera un concorrente Vip dovrà abbinarli correttamente e potrà aggiudicarsi il montepremi con il gioco finale del ”parente misterioso”. La vincita sarà devoluta in beneficenza.

A seguire, alle 22.30 verrà proposta la visione del film “The walk”. Dodici persone hanno camminato sulla luna ma solo un uomo ha avuto il coraggio di camminare, sospeso nel vuoto, tra le due torri del World Trade Center di New York. Guidato dal mentore Papa Rudy (Ben Kingsley) e aiutato da un improbabile gruppo di reclute internazionali, Petit (Joseph Gordon-Levitt) supererà ogni probabilità, tradimento, dissenso e protesta, nel concepire prima e nel mettere in atto poi un piano da tutti considerato folle.

Su Canale5 alle 21.30 prenderà il via la nuova edizione di “Tu si que vales”, condotto da Belén Rodríguez, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara. Inoltre, ci sarà anche la vincitrice di Amici Giulia Stabile, che curerà una serie di contenuti che verranno pubblicati sulla piattaforma WittyTv. Ritornerà anche Sabrina Ferilli, che rappresenterà la giuria popolare per la terza edizione consecutiva.

Durante ogni puntata, la giuria e il pubblico assisteranno alle esibizioni di talenti di tutte le età, provenienti da ogni parte del mondo, con performance riguardanti il canto, la danza, la magia, le arti circensi, gli sport estremi, la recitazione e altro ancora.

In giuria, Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari.

Su RaiDue alle 20.50 trasmetterà la partita di pallavolo maschile tra Serbia e Italia, valida per la semifinale dei campionati europei 2021. A seguire, alle 22.50 ci sarà la serie “Clarice”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “L’uomo nero”: il ViCAP è alle prese con l’interrogatorio di Karl Wellig mentre Ruth Martin, sotto pressione per un disegno di legge contro la criminalità in esame al Congresso, esercita forti pressioni.

Su RaiTre alle 21.20 spazio a “Ricomincio da Raitre”, il progetto nato per rispondere alla difficile situazione attraversata dallo spettacolo dal vivo in Italia a causa della pandemia, ritorna con due nuove puntate di prima serata. Questa – volta una selezione degli spettacoli, che saranno in scena nella prossima Stagione, verranno presentati da Stefano Massini e Andrea Delogu, attraverso brani di spettacoli allestiti e messi in scena accompagnati da interviste, racconti, curiosità.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.20 c’è “Agente 007 – Licenza di uccidere”; su Italia1 alle 21.25 “Ferdinand”; su Rai4 alle 21.20 “Bent – Polizia criminale”; su Iris alle 20.55 “Il ricatto”; e su Italia2 alle 21.10 “Scream”.

Su Rai5 alle 21.05 verrà proposto “In scena Leopoldo Mastelloni”. Ritratto di uno dei protagonisti della stagione teatrale degli anni ’70.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 la serie “Downton Abbey”; su La7D alle 21.30 la serie “Lie to me – Rivelazioni pericolose”; su La5 alle 21.05 la replica del “Grande Fratello Vip”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset