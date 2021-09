Università del Molise, iscrizioni prorogate al 2 ottobre senza mora

L’Università degli Studi del Molise, anche in considerazione del graduale e progressivo avvio delle attività didattiche in presenza che vedrà infatti, solo alcuni corsi di laurea iniziare e riprendere le lezioni, ha prorogato – con Decreto del Rettore – al 2 ottobre 2021 e senza alcuna indennità di mora, la scadenza per le immatricolazioni e iscrizioni all’anno accademico 2021/2022.

Ancora qualche giorno, dunque, per perfezionare l’immatricolazione o l’iscrizione, senza alcuna mora, al nuovo anno accademico e cogliere questa ulteriore occasione e opportunità.

Con il pagamento della prima rata (156 euro) infatti, si acquisisce il numero di matricola o si perfeziona l’iscrizione agli anni successivi, tutto entro sabato 2 ottobre 2021, e non si incorre nella mora e in più si viaggia sui mezzi delle compagnie di trasporto regionale e con navette bus dedicate senza costi di abbonamento con il progetto “Trasporti gratis”. (Info: trasportigratis@unimol.it). È fondamentale perfezionare l’immatricolazione/iscrizione per richiedere il servizio sul sito dedicato trasporti.unimol.it.

Ampia la scelta tra i 36 corsi di studi, (18 triennali, 15 magistrali – di cui 2 in doppio titolo internazionale con Svizzera e Argentina – e 3 magistrali a ciclo unico) per un’offerta formativa ampia e trasversale.

I video di presentazione dei corsi di laurea, triennali, magistrali e a ciclo unico sono in visione nella sezione “Futuro studente” della home page di Ateneo.

Come immatricolarsi? Prima di ogni cosa ci si deve registrare al Portale dello Studente, basta seguire le indicazioni riportate nella pagina Istruzioni.

Qui il Manuale per la registrazione on line al Portale – la Guida all’immatricolazioni on line – in ogni caso la Segreteria Studenti è a disposizione.