Ventimila over 30 che si sono vaccinati per la prima volta nell’ultimo mese in Puglia. Più di 25mila persone nella fascia 20-29. L’effetto Green Pass sta già sortendo i suoi effetti. In molti che avevano scelto di non fidarsi dei farmaci immunizzanti anti-Covid stanno correndo ora ai ripari.

L’alternativa del tampone entro le 72 ore risulta troppo dispendiosa e quindi le nuove disposizioni si trasformano in una sorta di obbligo vaccinale mascherato. E infatti anche all’hub della Fiera del Levante si è rivisto il movimento di qualche settimana fa quando ancora le fasce interessate erano quelle a più ampia copertura. Decisivo soprattutto l’obbligo per i lavoratori.

Attualmente restano comunque scoperte alcune fasce di popolazione: se si considera la platea che va dai 20 ai 70 anni sono oltre 500mila le persone che hanno scelto di non vaccinarsi. Ci sarà da vedere se l’effetto Green Pass sortirà ulteriori risultati nelle prossime settimane.

L’articolo Vaccini, effetto Green Pass in Fiera: “Ci hanno costretti per il lavoro” – VIDEO proviene da Telebari.