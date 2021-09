Verdellino, profanati due loculi e il sindaco Zanoli chiude il cimitero

Verdellino. Il primo cittadino Silvano Zanoli annuncia di aver disposto la chiusura immediata del cimitero. Nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 settembre, infatti, “Sono stati violati due loculi, probabilmente per trafugare oggetti preziosi oppure peggio per qualche faida famigliare. I parenti sono già stati avvisati. In questo momento sono in corso le attività di ricomposizione delle bare e dei loculi, seguiranno accertamenti e indagini da parte dei Carabinieri. Con questo gesto si è superato ogni limite, speriamo di trovare i responsabili”.