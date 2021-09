Verso il derby: Mourinho fa i conti con l’infortunio di Mkhitaryan e Vina

Il derby tra Lazio e Roma si avvicina. Intanto Josè Mourinho deve fare i conti con l’infortunio di Mkhitaryan e Vina

Roma col fiato sospeso per l’infortunio di Vina e Mkhitaryan. Nonostante i due non abbiano giocato in Conference League contro il CSKA Sofia, la loro presenza domani contro il Verona è in dubbio.

Come riportato da Sky Sport, entrambi avrebbero dei problemi fisici. Il terzino ha un fastidio al ginocchio, mentre per l’armeno ci sarebbero dei guai di natura muscolare. Le condizioni dei due giallorossi sono da valutare, il derby contro la Lazio di domenica prossima incombe.

