Sarà un weekend di fine estate a Bergamo? Risponde Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Tempo variabile sabato sulla Lombardia per l’avvicinarsi di umide correnti occidentali che anticipano la parte più attiva della perturbazione in arrivo dalla Francia per la giornata di domenica. All’inizio della prossima settimana parziale miglioramento delle condizioni atmosferiche, ma con generale calo delle temperature per correnti più fresche nord-orientali.

Sabato 18 settembre 2021

Tempo Previsto: In mattinata cielo poco nuvoloso su Alpi e pianura orientale, nuvoloso altrove con qualche rovescio possibile tra Prealpi e alta pianura. Nel pomeriggio alternanza di annuvolamenti e schiarite su tutti i settori, con qualche piovasco su Prealpi, area appenninica e zone pedemontane. In serata nuvolosità irregolare con qualche rovescio sparso tra Prealpi e pianure.

Temperature: Minime in lieve aumento (16/19°C), massime in calo (23/26°C).

Domenica 19 settembre 2021

Tempo Previsto: In mattinata cielo molto nuvoloso con qualche schiarita solo su bassa Lombardia e pianura orientale. Rovesci diffusi, localmente temporaleschi, su Alpi, Prealpi e ovest regione, più isolati altrove. Dal tardo mattino e nel pomeriggio piogge e temporali in spostamento verso i settori centro-orientali, su ovest regione residui rovesci ma con tendenza a graduale miglioramento nel tardo pomeriggio. In serata residua instabilità sui settori orientali, parzialmente nuvoloso altrove.

Temperature: Minime in calo (13/16°C), massime in calo (19/22°C, 23/25°C sulla pianura orientale).

Lunedì 20 settembre 2021

Tempo Previsto: Cielo parzialmente nuvoloso per il transito di nuvolosità medio-alta nel corso della giornata. Precipitazioni assenti o al più brevi piovaschi pomeridiani sui rilievi.

Temperature: Minime in calo (11/14°C), massime in lieve aumento (22/25°C).