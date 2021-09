XVI° Concorso “I colori della vita”: premiati alcuni studenti dell’Alfano

TERMOLI – Gli alunni della II E e della II F del Liceo Scientifico dell’Istituto Alfano premiati alla XVI edizione del Concorso “I colori della vita”. Premiati i lavori “Al re” di Gabriel Angelo Ausiello Murazzo, classe II E Liceo Scientifico, III classificato ex aequo – sez. poesia; – “Un bel video” di Marco Luigi Alloggio e Thomas Di Muccio, classe II F Liceo Scientifico, III classificato ex aequo – sez. multimediali; – “I colori della vita” di Francesco D’Angelo e Chiara De Michele, classe II F Liceo Scientifico, III classificato ex aequo – sez. multimediali. Un plauso alla docente referente prof.ssa Katia Di Spalatro, che anche quest’anno ha preparato e accompagnato i ragazzi al conseguimento del premio per il loro impegno e per la loro creatività. La cerimonia di premiazione avverrà “a distanza” il 30 settembre 2021, a partire dalle ore 15:00. Come da regolamento, i premi in denaro sono destinati all’acquisto di materiale didattico o di attività formative per le classi di appartenenza degli alunni vincitori.

