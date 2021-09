Zapata trascina la Dea: vittoria di misura in casa della Salernitana

Salerno. Dopo lo il pareggio a reti inviolate contro il Bologna e la sconfitta di misura con la Fiorentina al Gewiss Stadium, l’Atalanta conquista la sua seconda vittoria di questo campionato ancora in trasferta con un gol di Zapata che a Salerno vale tre punti preziosi.

Partita combattuta per gli uomini di Gasperini, che soprattutto nel primo tempo soffrono l’aggressività dei padroni di casa, guidati dall’esperienza di Ribery, che però faticano a rendersi pericolosi in avanti.

La prima vera occasione dell’incontro è bergamasca, con un tiro di Gosens – tra i migliori – dal limite al ’17 deviato in corner da un attento Belec. Cinque minuti dopo risponde Coulibaly con una frecciata che pizzica la traversa di Musso.

Dopo una girandola di sostituzioni la ripresa si apre con lo stesso canovaccio, e i granata si rendono anche pericolosi. Prima con Gondo che al ’47 da posizione defilata trova la mano di Musso e poi con il nuovo entrato Obi che al ’70 centra il palo a pochi passi della porta.

La Salernitana cala il ritmo e al ’75 ne approfitta la Dea segnando il gol che decide la gara: il subentrato Ilicic si libera elegantemente con un tunnel e serve Zapata nel cuore dell’area che si beve un paio di difensori e trafigge Belec.

I nerazzurri nel finale potrebbero anche raddoppiare, come al ’90 con Gosens che colpisce di testa in area ma trova la deviazione di Gyomber che manda la sfera sulla traversa.

Finisce così, e dopo le fatiche della trasferta di Champions in Spagna per gli uomini del Gasp può bastare in attesa del Sassuolo martedì sera a Bergamo.