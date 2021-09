Abramo: tutta la mia solidarietà alla famiglia del procuratore Gratteri

Dichiarazione del sindaco Sergio Abramo:

“L’attentato progettato ai danni del figlio di Nicola Gratteri nel 2013 è l’ennesimo episodio, pensato dalla criminalità organizzata ai danni del procuratore, che fa venire i brividi. Non posso che rivolgere la mia solidarietà al coraggioso magistrato, a suo figlio e a tutta la sua famiglia, sottolineando il disgusto nel leggere sulla stampa le rivelazioni di un pentito. I grandissimi risultati nella lotta alla ‘ndrangheta che sta ottenendo il procuratore Gratteri, e la costante minaccia della mafia nei suoi confronti, dimostrano che la sua azione è da sempre efficace. E che un uomo come lui non può restare solo in questa lotta contro quel male assoluto che è la mafia”.