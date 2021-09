Acerbi ha nel Cagliari una delle sue vittime preferite in campionato: ecco i numeri del difensore con gli isolani

Acerbi è senza alcun dubbio uno dei protagonisti più attesi di Lazio Cagliari, match in programma domani allo stadio Olimpico. E il difensore tra l’altro ha negli isolami una delle sue vittime preferite.

Infatti, come rivelato dalle statistiche pre partita della Legga Serie A, il difensore ha realizzato tre gol contro i sardi in n Serie A TIM e solo contro la Sampdoria ha fatto meglio (quattro). L’ultima rete del difensore classe ’88 in campionato risale però al gennaio 2020, ossia quella contro la Roma.

L’articolo Acerbi, il Cagliari una delle sue vittime preferite: i numeri proviene da Lazio News 24.