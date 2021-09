Adeguamento sismico e Kit scuola per il rientro in classe a Ripalimosani

Sono ripartiti con grinta e tanta voglia di stare insieme i bambini e i ragazzi dell’Istituto comprensivo Dante Alighieri a Ripalimosani. E lo hanno fatto in una scuola messa completamente a nuovo grazie a tre interventi antisismici portati avanti negli ultimi anni.

Inoltre per accogliere i nuovi arrivati nel meraviglioso percorso della conoscenza c’è stata la consegna del kit scuola da parte del sindaco Marco Giampaolo e del vicesindaco Annamaria Trivisonno ai bambini di prima elementare. Quadernone, astuccio, penne e matite per sancire l’inizio di un nuovo anno che, dopo gli ultimi due, tutti si augurano sereno e senza troppi intoppi.

“Gli interventi alla scuola, programmati dalle precedenti amministrazioni e terminati in questi giorni dalla nostra, hanno permesso alla struttura di raggiungere il massimo livello di antisismicità possibile – ha spiegato il sindaco Marco Giampaolo – Sono stati lunghi e in profondità, suddivisi in tre tranche secondo i finanziamenti ottenuti e le relative finalità di intervento”.

Partiti all’inizio del 2020, i lavori hanno interessato l’edificio in tutte le aree. Un primo appalto da 700mila euro nel 2009 ha messo mano ai solai; un secondo da 250mila nel 2015 ha permesso di andare ad operare sulle strutture portanti. Quello appena terminato è stato indubbiamente il più consistente. Con un investimento pari a 1 milione e 200mila le opere di adeguamento sismico hanno fornito ulteriore sicurezza ai muri portanti, ai solai, al vano ascensore, alle fondazioni, all’interrato e alla scala.

Le opere sono partite prima della pandemia, che le ha bloccate durante il lockdown. Sono poi ripartite quando la legge lo ha permesso e si sono protratte per tutto l’anno scolastico scorso, con qualche spostamento d’aula e piccoli disagi che non hanno intaccato lo svolgimento delle lezioni. Con l’estate la tirata conclusiva.

“Oggi la scuola di Ripalimosani, adeguata sismicamente e rispondente ai parametri richiesti dalla legge, costituisce un punto d’orgoglio di tutti noi come cittadini – ha concluso Giampaolo – La sicurezza e il benessere dei nostri bambini restano i capisaldi della nostra amministrazione comunale e della nostra comunità, che ha sempre coltivato e divulgato la conoscenza. In un mondo in cui troppo spesso hanno la meglio superficialità, odio e fake news, la Scuola (quella con la “S” maiuscola) rappresenta l’ultimo baluardo utile. È l’unica arma che abbiamo per ripartire ed essere liberi. Studiare e approfondire con l’umiltà di non sapere mai abbastanza, ancor prima di parlare, è l’unica via per crescere come singoli e come collettività”.