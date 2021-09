C’è un terzo indagato per sequestro di persona del piccolo Eitan: l’autista che l’ha portato in Svizzera

Una terza persona, dopo i nonni materni, è indagata per sequestro di persona aggravato per il rapimento del piccolo Eitan, unico sopravvissuto alla tragedia della Funivia Stresa-Mottarone. Si tratta di un 56enne israeliano, che avrebbe condotto il nonno, Shmuel Peleg, e il bambino fino all’aeroporto di Lugano da dove hanno preso un volo privato per … Leggi tutto L’articolo C’è…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it