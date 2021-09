Coppa Calabria. Rangers Corigliano a valanga sull’Amendolara

Rangers Corigliano batte con un rotondo 7 a 0 l’Amendolara. Nell’andata del primo turno eliminatorio di Coppa Calabria la formazione biancazzurra si impone a mani basse sulla compagine giallorossa. Da precisare che anche la sfida d’andata si è giocata allo stadio “Città di Corigliano” per via dell’indisponibilità della struttura dell’Amendolara. Il return-match, fissato per domenica prossima 26 settembre, si disputerà sempre sul rettangolo coriglianese e sempre con inizio alle 15:30. Davanti ad un centinaio di spettatori e nonostante il grande caldo, buona sgambata per i ragazzi di mister Triolo che partono a razzo. Nella prima frazione, infatti, subito in gol Gagliarde in ben due circostanze. La terza rete è del centravanti De Giacomo mentre prima dell’intervallo c’è gloria anche per Grispino. Nella ripresa, ancora in marcatura De Giacomo e Gagliarde in altre due occasioni per il definitivo 7 a 0 finale. Diverse altre conclusioni da parte dei biancazzurri che si vedono annullare anche due gol con Filadora.

Entrambe le squadra fanno parte del girone A di Prima Categoria che prenderà il via domenica 10 ottobre. Sulla carta il Rangers Corigliano potrà dire la sua nel corso della stagione. Frattanto, archiviato il primo successo in coppa, ci sarà da espletare la formalità del ritorno contro l’Amendolara. Nel secondo turno (and. 20 ottobre e rit. 17 novembre) Rangers Corigliano affronterà la vincente tra Geppino Netti e Spezzano Albanese.

Cristian Fiorentino