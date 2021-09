Eventi in Molise di oggi, 19 settembre 2021: Messe e appuntamenti del giorno

Gli orari delle Sante Messe online. Presentazione di libri: a Macchiagodena di Giovanni Petta e a Carovilli di Greta Rodan; mostre

REGIONE – Domenica 19 settembre 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno; quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

Le Sante Messe online

Prima di passare agli eventi in presenza, però, come ogni domenica, segnaliamo le Sante Messe da poter seguire in diretta streaming nella giornata del Corpus Domini. Alle 10 Santa Messa celebrata dal Santuario pontificio della Santa Casa di Loreto in streaming su www.santuarioloreto.it e sul canale YouTube “Santa Casa Loreto”, quella dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa in diretta streaming su www.madonnadellelacrime.it, quella dal Santuario della Madonna del Bosco di Imbersago, in diocesi di Milano, su www.youtube.com/watch?v=tg6OFxPoqrQ.

Alle 10.30 Santa Messa dalla parrocchia-Santuario di Santa Rita da Cascia su Youtube in diretta streaming dal sito www.srita.it e sul canale Youtube del Santuario e dal Santuario della Madonna di Montagnaga di Piné in diretta streaming sul canale Youtube del Santuario.

Alle 11 dal Santuario di Nostra Signora della Vittoria a Mignanego, nella diocesi di Genova, diretta della Messa in streaming su www.facebook.com/santuariodellavittoriadalla Basilica di Sant’Antonio a Padova la diretta della Messa in streaming su www.santantonio.org/it/live-streaming; dal Santuario della Spogliazione in diretta sulla pagina Facebook della Diocesi di Assisi-Nocera-Gualdo e dalla parrocchia-santuario di Santa Maria delle Grazie al Trionfale su https://santamariadellegraziealtrionfale.wordpress.com/dirette-streaming-seguici-in-diretta/.

Nel pomeriggio, alle 16, Messa in diretta streaming sulla pagina Facebook “Basilica Santuario Maria Santissima del Tindari” . Alle 18 la diretta della Messa in streaming dalla Basilica di Sant’Antonio Padova su https://www.santantonio.org/it/live-streaming.

Musei e mostre

Aperto il Museo dei Misteri a Campobasso dalle 16.00 alle 18.00. Obbligatoria la prenotazione: direttamente dal sito compilando e inviando il modulo per la richiesta, o tramite email info@misterietradizioni.com, il Museo confermerà con lo stesso mezzo la prenotazione.

Aperto anche il Museo Multimediale sul Brigantaggio di Roccamandolfi (Lunedì chiuso; Martedì: 16-18; Mercoledì-Domenica: 11-13 / 16-18).

Sono oltre 150 i costumi catalogati ed esposti nell’ex-Chiesa di Sant’Antonillo ad Agnone. Una collezione che riunisce cimeli di famiglia, messi a disposizione da cittadini agnonesi, ma anche utensili e pezzi d’arredo.

La galleria Spazio Arte Petrecca ha organizzato la mostra “La prima impressione” dell’artista italiano Roberto Taddei, a cura di Francesco Mutti. L’esposizione, allestita in Corso Marcelli 180, a Isernia,potrà essere visitata fino al 30 settembre.

Gli altri eventi

Alle ore 18, a Macchiagodena, Giovanni Petta, parlerà del suo libro Terra (Scatole Parlanti Editore) rispondendo alle domande di Pierpaolo Giannubilo e Giuseppe Rapuano.

Alle 18, presso la sede della Società Operaia, la presentazione dell’agenda di Greta Rodan, Oroscopo al Caffè.

Dopo il grande successo di San Vincenzo al Volturno, a Roccamandolfi alle ore 20 presso la chiesa di San Giacomo Maggiore secondo appuntamento con i concerti gospel del tour “Gospel In The Church” .

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

20 settembre

Presso la BiblioMediaTeca Comunale di Campobasso, in via Roma, alle ore 11.00, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Mamma Lingua in viaggio con il BiblioHub” che prevede l’arrivo a Campobasso, dal 22 settembre al 1 ottobre, della Biblioteca mobile dell’AIB, Associazione Italiana Biblioteche, in villa De Capoa, con letture per bambini e bambine 0 – 6 anni e incontri sulla letteratura per l’infanzia.

25 settembre

Con inizio alle ore 17, a Isernia, nell’auditorium Unità d’Italia, avrà luogo la cerimonia di premiazione degli atleti e delle società sportive che hanno ottenuto brillanti risultati negli anni 2019 e 2020.

