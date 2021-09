Finale europei di pallavolo, Alessandro Cattelan o Attacco al potere 2? La tv del 19 settembre

Per la prima serata in tv, domenica 19 settembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Da Grande”. In diretta dallo Studio Mecenate 2000 di Milano, canto, ballo e divertimento, uniti a monologhi, performance, approfondimenti danno vita a due show unici, in cui Alessandro Cattelan, insieme a tanti volti del mondo dello spettacolo, riflette su diversi temi della vita e dell’attualità, mescolando leggerezza e profondità.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S. Los Angeles”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Chi non muore…”: due pericolosi detenuti, Kessler e Sinclair, riescono a fuggire da un carcere federale. Kessler viene arrestato ma le informazioni utili per ritrovare Sinclair, le vuole rivelare solo all’agente Kensi Blye…

Su RaiTre alle 20.15 spazio alla pallavolo maschile: Campionati Europei 2021, la finale con la Nazionale italiana. A cura di Rai Sport Telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta. A seguire, alle 22.40 verrà trasmesso “Sapiens – Un solo pianeta”.

L’attualità e la politica saranno protagoniste su Rete4 alle 20.30 con “Controcorrente” .

Su Canale5 alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Scherzi a parte”, condotto da Enrico Papi.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia 1 alle 21.20 c’è “Attacco al potere 2”; su Rai4 alle 21.20 “ID:A”; su La5 alle 21.05 “Amore in panchina”; e su Iris alle 20.55 “Allied: un’ombra nascosta”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà trasmesso il documentario “Di là dal fiume e tra gli alberi”. In questa puntata si inaugura la serie Il grande salvataggio delle balene dedicata a due esemplari di Beluga.

Da segnalare, infine, su La7 alle 20.35 “Atlantide”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Italia2 alle 21.10 “Shameless” (versione in lingua originale con sottotitoli in italiano).

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.