Incendio di rifiuti e sterpaglie lambisce la abitazioni nel quartiere Santa Maria di Catanzaro

Un po’ di spavento, gente in strada, fumo , aria irrespirabile per un po’, ma fortunatamente nessun problema serio a cose o persone questa sera nel quartiere Santa Maria di Catanzaro per un incendio che è divampato su una collina tra via della Resistenza e via Friuli non lontano dalla locale scuola primaria e dell’Infanzia.

Ad andare a fuoco poco dopo le 21 sterpaglie e rifiuti abbandonati. A causa del forte vento il rogo si è poi esteso pericolosamente ad alcune abitazioni vicine lambendole. L’incendio è stato domato dai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catanzaro che sono intervenuti prontamente supportati da più mezzi. Fiamme spente nel giro di un’ora. Sul posto anche una volante della Polizia.