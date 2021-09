Kitchen Tour 2021. Pizza e cena itinerante a Treviso martedì con l’Associazione Chic

L’Associazione Charming Italian Chef arricchisce il suo In the kitchen tour 2021, format itinerante di incontri enogastronomici, con un appuntamento trevigiano dedicato alla pizza.

In the kitchen tour è un evento in viaggio il cui scopo è quello di far incontrare gli Chef con le eccellenze dell’enogastronomia del territorio per dar loro modo di raccontare e conoscere prodotti di qualità, studiarli, sperimentarli e proporli attraverso creazioni ed impieghi innovativi.

Nella giornata di martedì 21 settembre, dalle 10:30 alle 14:30, la Proseccheria ai Soffioni ospiterà sotto la sua storica loggia una vera e propria jam session culinaria all’insegna del confronto e della sperimentazione. Chef e pizzaioli incontreranno produttori locali selezionati e creeranno pizze gourmet ispirate alla ricchezza delle tipicità del territorio.

A seguire, dalle 15.00 alle 16.30, si svolgerà nel Palazzo del Comune un convegno che avrà come tema “Pizza e sostenibilità” con la partecipazione di chef di tutta Italia, moderato dal critico enogastronomico, autore e food writer Marco Colognese.

A concludere la giornata sarà una “cena itinerante” con tre tappe aperta al pubblico su prenotazione, tra vicoli e locali storici di Treviso: la Proseccheria ai Soffioni, Casa del Prosecco e cicchetteria sotto lo splendido colonnato affacciato su Piazza dei Signori, ai Brittoni, nella suggestiva atmosfera della Pescheria, e lo storico ristorante Le Beccherie – che diede i natali all’amatissimo Tiramisù – guidato dai giovani chef Manuel Gobbo e Beatrice Simonetti. Protagonisti i piatti gourmet firmati dai Resident Chef de Le Beccherie Manuel Gobbo e Beatrice Simonetti e dal socio CHIC Massimiliano Sabinot insieme alle pizze contemporanee dei Pizzaioli CHIC Paolo De Simone– Storie di Pane, Denis Lovatel – Pizzeria Da Ezio e Rosario Giannattasio – Acqua e Farina – Vicenza che verranno servite presso la proseccheria dei Soffioni. Dulcis in fundo, la piacevole conclusione dell’evento ai Brittoni, al Museo Casa dei Carraresi. La serata avrà inizio alle ore 19,30. 45€ bevande incluse.

Ad accompagnare Manuel e Beatrice, per la cena CHIC, Massimiliano Sabinot del Ristorante “Vitello d’Oro” (UD), e le pizze contemporanee dei Pizzaioli CHIC Paolo De Simone – Storie di Pane, Denis Lovatel – Pizzeria Da Ezio e Rosario Giannattasio – Acqua e Farina.

«E’ un piacere ed un onore collaborare con CHIC per questo evento – afferma Paolo Lai, titolare dei tre locali coinvolti -. Fare rete per promuovere il territorio è una filosofia che porto avanti da sempre, e partecipare a un format come In the Kitchen Tour rappresenta un tassello molto significativo nel progetto più ampio di valorizzazione delle potenzialità della nostra città.»

L’evento è patrocinato dal Comune di Treviso.

L’Associazione CHIC riunisce più di cento figure professionali del mondo della ristorazione – chef di grandi ristoranti, pizzaioli, pasticceri, gelatieri e panettieri – uniti nell’obiettivo di valorizzare le eccellenze di prodotto e della cucina Made in Italy, con forte attenzione alla sostenibilità nelle pratiche quotidiane.

