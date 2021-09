«La rivoluzione della tv digitale partirà dalla Sardegna»

SASSARI. Il ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti alla festa per i 130 anni della Nuova svela che l’isola partirà per prima, da metà novembre, nel passaggio alla nuova tv digitale. La nuova high definition sarà gustabile su nuovi televisori, quelli che sarà possibile acquistare con il bonus rottamazione dei vecchi apparecchi voluto del governo.

Articolo completo e altri servizi nel giornale in edicola e nella sua versione digitale