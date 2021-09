Traguardo importante per Milinkovic Savic che contro il Cagliari festeggia 250 presenze in biancoceleste, il club gli dedica un tweet

Traguardo importante. Con la titolarità di oggi in Lazio Cagliari, match valido per la quarta giornata di Serie A, Milikovic Savic ha raggiunto un traguardo importante: 250 presenze in maglia biancoceleste. Più volte avrebbe potuto lasciare il club con i top team europei interessati a lui, ma ha scelto di rimanere.

Il club ha deciso di premiarlo con una maglia celebrativa e tanto di tweet ad immortalare la scena

L’articolo Lazio Cagliari: 250 volte Milinkovic, il tweet del club – VIDEO proviene da Lazio News 24.