Lazio Cagliari, ecco quanti tifosi ci saranno all’Olimpico

Lazio-Cagliari, sono ventimila – per ora – i tifosi che hanno fatto il biglietto per la gara dell’Olimpico

Sono ventimila – su trentatremila disponibili – i tagliandi venduti per Lazio-Cagliari. Come riporta il Corriere dello Sport, non si è fatta attendere la risposta dei tifosi, in un momento così delicato per la squadra di Sarri: un dato che può crescere fino alle 18 di oggi, a pochi isitanti dal calcio di inizio.

Da sempre, il pubblico di casa è la spinta in più per i biancocelesti che, mai come adesso, deve far sentire il suo calore.

