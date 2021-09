Lazio Cagliari, i rossoblù per sfatare il tabù: la vittoria all’Olimpico manca dal 2009

Il Cagliari allo stadio Olimpico di Roma contro la Lazio vuole sfatare il tabù: la vittoria manca dal 2009

Il Cagliari affronterà in trasferta allo stadio Olimpico di Roma la Lazio di Maurizio Sarri. I rossoblù avranno per la prima volta in panchina il nuovo tecnico Walter Mazzarri.

Il Cagliari vuole sfatare il tabù Lazio: la vittoria contro i biancocelesti manca dal 28 ottobre 2009 quando la formazione sarda passò per 0-1 con gol di Alessandro Matri rapido nel tap-in dopo la respinta di Muslera.

