Cagliari Lazio: perché Mazzarri si vuole vendicare. Il tecnico rossoblù ha un conto in sospeso con i biancolesti

Poche ore e sarà Lazio contro Cagliari all’Olompico. Come racconta il Messaggero questa mattina Walter Mazzarri ha un conto in sospeso con i biancocelesti. L’allenatore di San Vicenzo era infatti stato scelto da Claudio Lotito per prendere il posto di Simone Inzaghi.

Alla fine però il presidente dei capitolini preferì virare su Sarri. Mazzarri “sedotto e abbandonato” ora prepara la vendetta con il suo Cagliari.

L’articolo Lazio Cagliari: Mazzarri vuole ‘vendetta’, ecco perchè proviene da Lazio News 24.