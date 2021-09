Luigi Di Maio a Isernia per la campagna elettorale, ecco quando

ISERNIA – Luigi Di Maio, ministro degli affari esteri ed ex capo politico del MoVimento 5 Stelle, sarà oggi a Isernia per la campagna elettorale. Di Maio arriverà in città nel tardo pomeriggio (alle ore 19) per supportare il candidato sindaco del M5S e raccontare i progetti dei pentastellati in favore del territorio, a supporto degli amministratori locali.

Quello nel capoluogo pentro sarà l’ultimo incontro della giornata per il ministro. Qui di seguito il calendario completo degli appuntamenti odierni di Di Maio tra Campania e Molise:

ore 10:30 Frattaminore (NA)

ore 12 Arzano (NA)

ore 14 Vico Equense (NA)

ore 16 Battipaglia (SA)

ore 19 Isernia

