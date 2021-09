Montoro Democratica: “Ancora alberi recisi. La natura e l’ambiente vanno preservati”

Irpiniatimes.it

“Gli alberi sono vita. L’ ambiente e la natura sono il nostro habitat da preservare.

Purtroppo succede che da un po’ di tempo il verde pubblico è abbandonato ad ogni insidia deturpante, ed alberi in salute vengono recisi.

Dopo il taglio ingiustificato degli alberi nelle aiuole dello Stadio Comunale che ha trasformato quello spazio in paesaggio lunare, è toccato ad alcuni platani monumentali alla frazione Figlioli. Basta guardare la base enorme di quei platani per capire l’inutilità degli interventi.

Rischia grosso la siepe bellissima che costeggia la pista ciclabile di via Risorgimento. Fate presto, serve una giusta irrigazione e la salviamo. In alcuni tratti l’abbandono ha fatto già danni.

La chioma che è costata cura ed attenzione e che cinge il Bocciodromo alla frazione S. Bartolomeo si è ammalorata per mancanza di irrigazione e cura. Eppure quella chioma che cinge il bocciodromo è stata prescritta dalla Soprintendenza alle Belle Arti.

C’è tanto altro ancora, come dire la necessaria piantumazione sostitutiva ovunque siano stati fatti atti vandalici o sono state rovinate e recise anche accidentalmente.

Intanto non si capisce perché alla frazione S.Pietro, in area contigua al parco giochi per bambini, viene reciso un albero che non sembra provocasse pericolo.

Non pare registrare un programma ordinato a difesa delle bellissime alberature che adornano significativi viale di diverse frazioni. Al contrario le alberature sono viste come ostacolo.

Difendiamo il verde e prestiamo attenzione alla natura senza consentire azioni pregiudizievoli alla vivibilità. L’invito all’attenzione è rivolta a tutti cittadini attivi ed a tutti coloro che amano il proprio ambiente senza privilegiare inutili egoismi”.

IL GRUPPO CONSILIARE MONTORO DEMOCRATICA

