Nissa – Akragas, termina 1 – 1 la sfida del Tomaselli

L’Akragas di Pippo Anastasi sfiora l’impresa, ma alla fine si deve accontentare di un pari contro una Nissa arrembante. La rete del momentaneo vantaggio porta la firma di Peppe Gambino, al 20’, del primo tempo, che sfrutta una perfetta punizione cross di Giuffrida.

La gioia del gol dura alcuni minuti, anche perché la compagine di casa riesce a portarsi in parità, al 39′, su tiro di Prestia deviato dal compagno di squadra Matera.

Un punto conquistato su un campo difficile e contro una squadra che non nasconde le proprie mire di guadagnare la categoria superiore.

Debutto stagionale per l’ultimo arrivato, il portiere Dome, che ha dovuto sostituire, all’ultimo istante, Di Carlo infortunatosi alla caviglia durante il riscaldamento.

NISSA: Jaber, Tosto, Conti, Bisogno, Diop, Campanaro, Illario, Garofalo, Matera, Prestia, Retucci.

AKRAGAS: Dome, Tuniz, Ferrigno, Maiorano, Cipolla, Punzi, Baio, Giuffrida, Gambino, Costantino, Lavardera.

ARBITRO: Francesco Crispino di Frattamaggiore (Assist: Alberto Fiore di Messina e Pietro Fardella di Palermo).

RETI: 20’ Gambino, 39’ Matera

