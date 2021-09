Nissa – Akragas, un match dall’esito incerto

Molta pretattica, alla vigilia del match Nissa – Akragas. In settimana, entrambe le squadre si sono allenate duramente, a provare e riprovare schemi e strategie da adottare domenica prossima al “Tomaselli” di Pian del Lago.

Sia Bognanni che Anastasi, hanno mantenuta alta la concentrazione, e solamente qualche istante prima del fischio d’inizio, verranno svelate le rispettive formazioni.

Ricordiamo che la Nissa, mercoledì scorso, ha giocato in Coppa Italia al “Gaeta” contro l’Enna, riuscendo a vincere per 1 – 2, grazie alle reti di Tosto e Matera.

Infine, c’è un ex in maglia biancoscudata, che la scorsa stagione ha giocato con la compagine biancazzurra.

Si tratta di Sarjo Mario Seckan, lo scorso anno due reti con l’Akragas in 12 partite. Angelo Bognanni recupera due calciatori di prima squadra, assenti contro l’Enna in Coppa.

Ci riferiamo all’attaccante Mattia Retucci, non convocato per un affaticamento muscolare e Fabio Campanaro, a riposo forzato per scontare una giornata di squalifica.

Nessun problema anche per il tecnico akragantino Pippo Anastasi, che grazie ad una preparazione dura ed intensa, ha messo ulteriore benzina nelle gambe dei propri calciatori.

Tutti disponibili, al momento, compresi gli ultimi arrivati (il centrocampista Maiorano ed il portiere argentino Franco Lionel Dome), che si stanno inserendo bene nei metodi di lavoro della squadra.

Ancora è presto per ipotizzare le probabili formazioni iniziali di entrambe le squadre, in attesa dell’ultimo lavoro di rifinitura del sabato.

L’unica cosa certa è, che in palio, ci sono punti pesanti per mantenere la vetta della classifica e tentare la prima mini-fuga d’inizio torneo.

L’ultimo precedente della scorsa stagione giocato all’Esseneto, ha visto l’Akragas prevalere per 1 – 0 con rete di Villa.

E poi 2 – 1 con rete di Gambino, autorete di Salvo, e Stassi, che permise di accedere alla finalissima play off contro la Sancataldese.

