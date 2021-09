Oltressenda Alta, si cerca una 17enne dispersa alle Baite del Moschel

In Val Seriana, nei dintorni della frazione di Valzurio, comune di Oltressenda Alta, dal tardo pomeriggio di domenica 19 settembre sono in corso le ricerche di una ragazza di 17 anni, uscita in mattinata intorno alle 10 per una passeggiata con il cane, che risulta dispersa.

Una sessantina i soccorritori che stanno battendo la zona, tra cui il Cnsas – VI Delegazione Orobica, sul posto con 35 tecnici, i Vigili del fuoco, la Protezione civile, e i Carabinieri. Con la Guardia di finanza si sta cercando di ottenere indicazioni anche dal cellulare della ragazza.

È in arrivò anche il cane molecolare. Sono stati effettuati dei sorvoli con l’elicottero di Bergamo di Areu – Agenzia regionale emergenza e poi, con il sopraggiungere del buio, anche con l’elisoccorso di Como, abilitato per il volo notturno. L’area di ricerca corrisponde alla zona in prossimità delle Baite del Moschel, verso il rifugio Olmo. Le ricerche proseguiranno senza sosta anche nelle prossime ore.