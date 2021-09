Pisa sontuoso, il Cittadella c’è sempre: Vicenza e Pordenone, crisi senza fine

Lassù c'è il Pisa. Espugna Vicenza di forza, conquista il quarto successo consecutivo ed è l'unica squadra a punteggio pieno in Serie B . C'è tutto il meglio della squadra di Luca D'Angelo, nel successo in rimonta del Menti. Squadra corta, compatta e aggressiva, che sa segnare con diversi interpreti e che porta in gol anche chi non t'aspetti (Birindelli). Di Carlo è un pianto greco, quattro partite e quattro sconfitte, il vicolo è cieco. Difficile immaginare una partenza così disastrosa per una squadra che puntava i playoff, in panne pure il Pordenone, che non ha ancora segnato un gol in 360 minuti. A Cittadella non sfigura, ma alla fine mancano quella malizia e quel cinimo che i granata stanno dimostrando di avere. Cambiano gli interpreti, eppure il CIttadella c'è sempre e probabilmente ci sarà anche quest'anno fino in fondo, a lottare per le prime posizioni.Ruggisce la Cremonese, che dopo aver battuto proprio il Cittadella, concede un grande bis a Parma. Segnano Fagioli e Vido, non basta Mihaila, a dimostrazione che i gialloblù non sembrano essere quella corazzata dipinta da molti. E' una squadra da prime posizioni, ma non certo un gruppo che può dominare il campionato facendo man bassa a destra e a manca. Inzaghi pareggia per la prima volta, frenato dal Crotone, scivola l'Ascoli e sinceramente non è una sorpresa. Al contrario lo era una partenza così veloce, per una squadra che sulla carta dovrebbe lottare per salvarsi. Continua a non convincere il Monza, che nemmeno Stroppa riesce a far decollare. In questo caso i valori sarebbero da primo posto, ma non basta mettere uno accanto all'altro campioni a cinque stelle per la categoria. Per vincere servono anche i pedalatori, perché serve pure chi canta e porta la croce. Source