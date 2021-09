Promozione A, giornata al chiaroscuro per le due agrigentine

E’ stata una giornata al chiaro-scuro per le due squadre agrigentine del Girone A del Campionato di Promozione.

Il Kamarat ha perso pesantemente sul campo dell’Alcamo con il risultato di 4 – 0, mentre il Raffadali, che sembrava dovesse avere vita più facile giocando tra le mura amiche, invece si è dovuto accontentare di una pari per 2 – 2, con reti di Puccio e Curaba .

In classifica generale si registra una sola capolista: il Resuttana, mentre il Raffadali insegue con quattro punti in compagnia di altre quattro squadre: Lascari, Gangi, S. Vito Lo Capo e Casteldaccia.

Il Kamarat in terza posizione con tre punti in compagnia di Alcamo e Folgore.

Seguono altre compagini con un solo punto ed un paio a zero.

Il prossimo turno vedrà il Raffadali giocare in anticipo con il Città di Carini, mentre il Kamarat tornerà in casa per ospitare il Gangi.

Alcamo-Kamarat 4-0

Casteldaccia-Gangi 2-2

Folgore-Villabate 3-0

Lascari-Città di Carini 0-1

Raffadali-Supergiovane Castelbuono 2-2

Resuttana San Lorenzo-Fulgatore 4-1

San Vito Lo Capo-Partinicaudace 1-1

