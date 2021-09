Serie C, Padova-Pro Vercelli avanti tutta, Pescara e Bari in volo

Padova, Pro Vercelli, Pescara e Bari. Sono quattro le sqaudre in vetrina nella domenica della Serie C. Magari è presto per parlare di corsa a due, ma nel girone A il duo di testa non sbaglia un colpo. Colpisce ancora Massimo Pavanel, che vede i suoi battere 2-0 la Triestina dopo una partita tesa e ricca di contestazioni. Decidono Ceravolo e Ronaldo, mentre la Pro Vercelli espugna Alessandria con Macchioni e Rolando. Appena dietro non mollano Sudtirol e Albinoleffe.Nel girone B si accende il Modena, che finalmente vince. 4-0 a Fermo contro l'ex Maurizio Domizzi e primo successo in campionato. Perché la vetta non aspetta nessuno, tantomeno il Pescara di Auteri, che è partito con turbo e che continua a fare incetta di punti. 2-1 sul campo del Montevarchi: punizione di Memushaj, poi pari di Lischi, prima dello squillo finale di Frascatore. Dietro inseguono Siena, Cesena, Gubbio e Reggiana, per le sentenze finali c'è tempo ma intanto il Pescara sgasa e allunga.Nel girone C , infine, è il momento del Bari, primo almeno fino al Monday Night che vedrà protagonista il Monopoli. E' l'anno di Simeri, che ancora una volta entra dalla panchina e decide il big match di Catania dopo il botta e risposta Terranova-Moro. Una vittoria che conferma l'ottimo lavoro fatto dal ds del Bari Ciro Polito. Delude, invece, l'altro match da vetrina Palermo – Catanzaro: Brunori butta un rigore, traversa di Carlini e salvataggio sulla linea di Porcino. Quanto basta per timbrare il cartellino, ma per la promozione, questo è evidente, ci vuole ben altro. Source