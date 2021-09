Serie D Girone I, esordio vincente per il Licata

L’esordio in campionato del Girone I della Serie D ha fatto registrare nessun pareggio e due successi esterni, realizzati dal Trapani, che ha superato la trasferta di S. Agata con il risultato di 1-2 (doppietta di Alessandro Gatto e gol per i locali di Alacqua e dal S. M. Cilento sul campo dell’Aversa con un netto 0-3 (di Maggio, Emmanouil e Oviszach i gol).

Vince l’Acireale, che ha avuto la meglio sul Cittanova, grazie a un gol di Lodi, sulla respinta di un rigore del portiere ospite.

Grazie a un gol del new entry Giannaula, il Licata ha sconfitto 1-0 il Messina.

Buona la prima anche del Paternò che, grazie a una rete realizzata al 6’ da Mascari, ha battuto la Sancataldese.

Tra le siciliane è andata male al Troina che, in trasferta, ha ceduto l’intera posta in palio (2-0) al Lamezia.

Male il Giarre che si era portato in vantaggio sul 2-1 con Arcidiacono a Portici per poi farsi rimontare 3-2 (di Elefante, autorete di Rizzo, Arcidiacono, Carrotta e nuovamente Elefante i marcatori).

Il Biancavilla, con Cascio in panchina, paga caramente una indecisione del proprio portiere Governali, sul campo del S. Luca, dove era passato in vantaggio con Fichera, prima della rimonta di Amenta e appunto l’errore del suo portiere.

Senza problemi (2-0) la Cavese contro il Rende grazie ai gol di Kosovan e Corigliano. Sempre con il punteggio di 2-0 la Gelbison si è imposta al Castrovillari con marcatori Graziani e Onda

